El Barça femení guanya 0-6 a Lituània i s'acosta als quarts

El FC Barcelona va deixar sentenciat el seu accés als quarts de final de la Lliga de Campions femenina després de golejar a domicili (0-6) l'Universitat de Gintra lituà, en un partit d'absolut domini blaugrana que convertirà en un tràmit el duel de tornada de la setmana que ve al Miniestadi.

L'equip blaugrana es va treure ràpid el fred de sobre amb una arrencada demolidora en la qual va posar setge a la porteria lituana. Lieke Martens, per l'esquerra, i Andressa Alves, per la dreta, creaven molt perill per les bandes. Però el primer gol no va arribar fins al minut 35, després d'una centrada de Martens que va rematar de cap Bonmatí. Encara abans del descans, Mariona Caldentey va marcar el 0-2. A l'inici de la segona part, ella mateixa feia el 0-3.

Poc després, el Gintra desaprofitava la seva única ocasió: tres jugadores locals es destorbaven amb la porteria buida. Una errada que el Barça va fer pagar amb tres gols més, obra de Duggan, d'Olga Garcia i d'Andonova ja en el tram final de partit.