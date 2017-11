El CAI Petromiralles obté dues victòries al cros de Santa Coloma

Els joves atletes del CA Igualada Petromiralles van pujar cinc vegades al podi, posicions que s'assolien en quedar entre els sis primers, en la 44a edició del cros de Santa Coloma de Farners en les categories de cadets, juvenils i júniors. Es tracta de les curses que obrien la temporada hivernal i van tenir la participació de 22 representants de l'entitat atlètica anoienca.

En total, van ser dues victòries del combinat groc-i-negre. Carla Bisbal va vèncer en la categoria infantil femenina amb un temps de 3 minuts i 34 segons en els 1.200 metres. En la mateixa prova, Aya Boulbayem va acabar setzena, amb un temps de 4:04, Mar Buchaca va quedar en dissetè lloc, amb 4:05, i Júlia Oliveras va finalitzar en el 42è lloc, amb 4:30.

Pel que fa a Xavier Nogales, va guanyar la cursa de benjamins masculins amb un temps de 4 minuts i 15 segons. El recorregut era el mateix, de 1.200 metres.



Altres podis

En quant a les altres posicions de podi, el debutant Ayoub Ait Addi va ser segon en la catgoria de juvenils masculins, amb un temps de 10:17, en els 3.650 metres de cursa. Riduan Boulbayem va quedar setè, amb 11:09, i Sergi Santamaria va entrar en desena posició, amb 11:16.

En la prova júnior femenina, Marina Suria va quedar en tercera posició, amb un temps de 15:03, en els 4.210 metres de cursa. De la resta de competidores del club en aquesta mateixa prova, Paula Blasco va ser setena, amb 15:26, la debutant Iman Beloua va finalitzar la cursa en vuitena posició, amb 15:38, i la seva companya Naima Ait Alibou va quedar tretzena, amb 16:13. La prova era conjunta de les categories juvenil, promesa, sènior i veteranes i va se dominada per Zoia Naumov, de l'Agrupació Atlètica Catalunya.

L'altre podi, una cinquena posició, va ser per a Berta López, que va finalitzar cinquena en la categoria juvenil, amb 2.560 metres de cursa, amb un temps de 9:09. En aquesta mateixa prova, Carla Alemany va finalitzar setzena, amb un temps de 9:23.

Altres integrants del CAI Petromiralles no van poder assolir cap de les sis primeres posicions. Va ser el cas de Martina Llorach, setena en alevins, amb un temps de 4:17 per fer 1.220 metres, Nil Cabello va quedar onzè en infantils masculins, amb un temps de 5:59 per fer 1.750 metres, i va ser seguit a distància per Oriol Alonso, setzè amb 6:05. També va destacar el setzè lloc de Júlia Solé en cadets femenins, en aturar el cronometre en 5:49 per cobrir 1.750 metres.