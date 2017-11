El Dakar tindrà uns 320 vehicles en el retorn de la caravana al Perú

El ral·li Dakar tindrà uns 320 vehicles en competència entre motos, cotxes, camions i quads, que sortiran de Lima, la capital peruana, el 6 de gener amb l'objectiu d'arribar fins a la ciutat argentina de Córdoba, segons va avançar ahir el director de la cursa, Étienne Lavigne.

En una conferència amb l'Associació de la Premsa Estrangera a Perú, Lavigne va avançar que la propera edició del ral·li serà molt exigent per la diversitat de territoris i les condicions climàtiques extremes que afrontaran els competidors. L'organitzador va destacar que «feia temps que no teníem un Dakar amb catorze etapes. Cada dia tindrem condicions diferents i els pilots s'hauran d'adaptar als terrenys, a les distàncies i a les condicions climàtiques».



Nous paisatges

Així, des de les dunes de Perú, «el Dakar arribarà per primer cop a l'alçada del llac Titicaca per la banda peruana» per després passar «a l'infern» de les altes temperatures del nord-oest d'Argentina. Lavigne va manifestar la seva satisfacció pel retorn de la caravana a Perú en el quarantè aniversari de la cursa i en la desena edició en què tindrà lloc a Amèrica del Sud. «Ens permetrà oferir nous territoris diferents a les dues darreres edicions pel seu famós desert, absolutament increïble, amb territoris excepcionals».