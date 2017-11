L'Esport Ciclista Manresà prepara quatre sortides per al cap de setmana

L'Esport Ciclista Manresà té previstes quatre sortides, entre dissabte i diumenge, entre la part de cicloturisme i la de bicicleta de muntanya. Dissabte a les 9 del matí, a la plaça Simeó Selga, hi haurà una sortida de les schools i iniciació. Una hora abans hauran partit els cicloturistes cap a una ruta que es decidirà allà mateix, ja que la temporada s'ha acabat. L'endemà, diumenge, els BTT Màsters arrencaran, també a la plaça Simeó Selga, al costat del baixador dels Catalans, una excursió, a partir de les 8, que anirà cap a Santpedor, Cal Segudet i la Sèquia, amb un recorregut de 52 km. A les 9.30 hores, les schools de BTT també sortiran del mateix lloc per fer una sortida de dificultat mitjana sense parades per esmorzar. L'organització demana als assistents que hi hagi màxima puntualitat.