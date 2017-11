L'Ultra Pirineu i la Marató de Montserrat puntuaran per les sèries estatals

La cinquena edició del circuit Skyrunner National Series Spain, Andorra and Portugal ha fet públic un calendari amb setze proves, sis de les quals seran en territori català, dues de les quals a les nostres comarques. Es tracta de l'Ultra Pirineu, a Bagà, a final del mes desetembre, i de la Marató de Montserrat, que es farà el maig i formarà part de les Sky Series, proves de distància més curta. Les Skyrunner National Series s'han consolidat aquest any com un campionat que encara no arriba al nivell de les World Series, tot i que es nodreix d'algunes competicions que en formen part.

Llarg quilometratge

L'Ultra Pirineu, que tindrà la seu a Bagà, es disputarà el 29 de setembre sobre un recorregut de 110 quilòmetres i un desnivell positiu de 6.800 metres. Sol ser una cursa de gran participació, tant pel que fa al nombre com a la qualitat. Campions del món de casa nostra, com Núria Picas, Laura Orgué, Sheila Avilés o Kilian Jornet, hi són habituals i enguany tindrà una gran importància per al campionat, ja que serà la darrera de les proves del campionat.

D'aquesta manera, les Ultra Series començaran amb la Transvulcània, cursa de la Palma, que travessa aquesta illa canària en un recorregut de 75 quilòmetres i té un desnivell positiu de 4.350 metres. La seguirà l'Ultra Skymarathon de Madeira, a una altra illa, aquest cop portuguesa i també d'una orografia escarpada. Té 55 quilòmetres i 4.000 metres de desnivell positiu. La tercera de les illes a les quals arribarà el campionat serà Tenerife, on es farà la Bluetrail, amb sortida i arribada al nord, al Puerto de la Cruz. La cursa és de 101,5 quilòmetres i serà al juny, abans de l'aturada estival, que desembocarà en la prova de Bagà. Les finals nacionals tindran lloc entre la tercera i la quarta prova, el 30 de juny a Barruera, amb la Buff Epic Trail Ultra.

Maratons i distàncies curtes

Pel que fa a la Marató de Montserrat, es farà el proper 13 de maig i és la segona de les curses del campionat Sky Series. Tindrà una distància homologada de 42 quilòmetres i un desnivell positiu de 2.550 metres. Anirà darrere de la Kanpezu Loar Mendi de Santurtzi, la setmana anterior. Les Sky tenen un plat fort amb la cursa de Zegama, una de les cites obligades del campionat de curses de muntanya a tot el món i que arribarà el 27 de maig, també sobre una distància de marató.

Sobrepassat el campionat nacional, amb la marató de Zumaia, al dia de Sant Joan, s'afrontarà el tram final del campionat amb el Buff Epic Trail de Barruera, l'Sky Race Comapedrosa, a l'estació hivernal andorrana d'Arinsal, la Gorbeia Suzien de Zeanuri, a Euskadi, que va servir per tancar el campionat de l'any passat, i la Vara Trail de Caravaca de la Cruz, a Múrcia, que serà la que determinarà el campió i la campiona.

Les Skyrunner National Series també tenen tres curses verticals. La Vertical Panxampla es farà a Alfara de Carles, al Baix Ebre, el 5 de maig. També hi haurà quilòmetre vertical a la prova de Zegama, el 25 de maig, dos dies abans de la cursa gran, i es clourà el campionat el 26 d'agost a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, amb la tercera prova. Les curses verticals també viuran un campionat estatal el mateix 26 d'agost, en què s'aprofitarà la cursa de Vilaller per determinar qui seran els campions d'Espanya.