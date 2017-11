Messi: «No m'agradaria creuar-me amb Espanya»

El capità argentí Leo Mes ha reconegut que no li agradaria enfrontar-se a la selecció espanyola durant la fase de grups del Mundial de Rússia del 2018, ja que «és un rival molt difícil». «No m'agradaria creuar-me amb Espanya. És un dels rivals que ens pot tocar en el sorteig de grups i la veritat és que prefereixo evitar-los pel que significa la selecció espanyola, pel que és, pel que té», va dir Messi, des de Rússia, en una entrevista amb el canal argentí TyC Sports.

El barcelonista, a banda d'Espanya, també va assenyalar les seleccions de Brasil, Alemanya i França com les candidates a guanyar el Mundial, ja que són «les que més bona imatge estan mostrant, les que fan millor joc». D'altra banda, Messi va prometre que si l'Argentina guanya la Copa del Món de Rússia recorrerà a peu els prop de 30 quilòmetres que separen els municipis d'Arroyo Seco i San Nicolás de Rosario.



Final d'etapa amb la selecció

En una altra conversa amb el canal de televisió ESPN, Messi va destacar com de difícils van ser les eliminatòries sud-americanes de classificació i va admetre que la classificació va suposar un «alleujament», ja que si no s'hagués produït, «hauria estat el final» de la seva etapa a la selecció.

L'argentí no va fer declaracions sobre el Mundial de Qatar del 2022 i va emfatitzar que «ara com ara» s'està centrant en «el de Rússia, que és més proper». «Tant de bo puguem aconseguir allò que tots desitgem. Després, veurem com segueix el camí. Falta poquet per al Mundial, no hi ha molt temps per la feina», va continuar.

Respecte a la seva trobada amb Diego Maradona durant la celebració dels premis FIFA The Best, a l'octubre, Messi va al·legar que no van tenir «l'oportunitat de parlar gaire» i que va quedar pendent una conversa. «Va ser tot molt ràpid i hi havia molta gent. Ens va quedar pendent una xerrada. Ens la devem i vam quedar que la tindrem», va afegir.



Retorn a l'Argentina

Messi també va reconèixer que li agradaria jugar a la lliga argentina, més específicament al Newell's Old Boys. «Hi jugava de petitó i el meu somni sempre era arribar a primera i poder estar dins d'aquell estadi», va afirmar, però va al·legar que no sap «què passarà d'aquí a uns anys» i que no pot assegurar que torni.

També va fer referència a la seva vida personal i va informar que després que la seva dona, Antonela Roccuzzo, doni a llum al seu tercer fill, que se sap que serà un nen, aniran a «per la nena». «Esperem que arribi, que falten molts mesos, i després ja es veurà. Però segurament anirem a per la nena. Esperem que arribi la nena a la quarta», va concloure.

Leo Messi, que va concedir aquestes entrevistes després d'un any de silenci cada vegada que anava a una convocatòria de la selecció argentina, és a Moscou per jugar dissabte un amistós contra Rússia. Després, l' albiceleste es dirigirà a Nigèria, on dimarts jugarà un altre partit amistós.