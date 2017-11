El València de Rafa Martínez s'enfronta al CSKA a Moscou

El València visita aquesta tarda el CSKA Moscou (18h), en la sisena jornada de la fase regular de l'Eurolliga, amb l'objectiu de dur al límit l'equip rus per, així, tenir opcions de sumar un triomf de prestigi que el reforçaria a la part alta de la classificació.

La jornada passada, l'equip que capitaneja el santpedorenc Rafa Martínez ja va afrontar una sortida complicada, a la pista del campió Fenerbahçe, i va competir fins als darrers minuts. Una actuació que espera repetir avui.

El Barça Lassa, per la seva part, intentarà aprofitar la visita del cuer de l'Eurolliga (21h), l'Anadolu Efes turc, per recuperar el ter-reny perdut en la màxima competició continental, on té un balanç negatiu de dues victòries i tres derrotes. I una hora abans, el Reial Madrid visita el Maccabi a Tel-Aviv, abans del duel de diumenge contra el Barça.



Triomf del Granca a l'Eurocup

A l'Eurocup, el Gran Canària dels exmanresans Luis Casimiro i Albert Oliver va guanyar per 68-84 a la pista de l'ASVEL. En canvi, el Bilbao va perdre 86-94 amb l'Alba de Berlín de Marius Grigonis (14 punts). I a la Champions, el Tenerife va derrotar el PAOK grec (74-79) i l'UCAM Múrcia d'Ibon Navarro va perdre a la pròrroga amb el Pinar Karsiyaka turc (91-96).