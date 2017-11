El Barça s'enfonsa de nou a casa i la situació a Europa ja és preocupant

Després de dues victòries esperançadores, a l'Eurolliga contra l'Olympiacos i a la lliga a Bilbao, el Barça Lassa va tornar a mostrar la seva cara més irregular i va caure derrotat a casa (85-89) contra un Anadolu Efes que va treure partit de la seva bona arrencada de partit (11-19) per mantenir la diferència davant de la impotència local. Ara, els blaugrana tenen dos triomfs i quatre derrotes, de les quals dues a casa i totes elles davant de rivals a priori inferiors.

L'equip de Sito Alonso, que va tornar a tenir en Seraphin el seu millor home, amb 19 punts, va tornar a evidenciar greus problemes amb la defensa, que semblava haver deixat enrere, tot i que al final va maquillar el resultat.



València i Madrid també cauen

Tampoc no van anar gaire millor les coses per als blancs, que van perdre per segon partit seguit a Europa en caure contra el Maccabi per 90-83. Els israelians es van refer del mal primer quart per mitjà d'un exblaugrana, Deshaun Thomas, autor de 21 punts.

D'altra banda, a Moscou, el València de Rafa Martínez, autor ahir de dos punts, va ser víctima dels 23 de De Colo i va caure contra el CSKA per 94-67. També es va disputar ahir el partit EA7 Milà, 62-Zalgiris, 94.