La Berga-Santpedor, amb els 1.000 entre cella i cella

Un total de 1.167 participants van prendre part l'any passat en la 32a edició de la Berga-Santpedor, la prova no competitiva de bicicleta de muntanya i de caminada que envaeix cada novembre el tram entre la capital berguedana i el cor del Bages. En aquests dos circuits, de 59 i de 53 quilòmetres, respectivament, les persones que s'hi enfrontin, que possiblement tornaran a superar el miler, hauran d'enfrontar-se al fred que s'hi espera però trobaran el premi de la feina feta quan arribin al centre històric de Santpedor, un punt de meta recuperat l'any passat després d'unes edicions en les quals la riuada de gent havia desembocat als afores de la vila bagenca.

Tot i que el període d'inscripció s'havia tancat, a priori, dimecres, tal com va succeir en la darrera edició, s'ha allargat i ahir el lloc web des del qual es pot tramitar, a bergasantpedor.cat, continuava mostrant el formulari. Si no s'arriba als 2.000 participants, no hi ha perill de tancar-les, i també es poden fer inscripcions el mateix dia de la cursa, tot i que llavors el preu variarà de 20 euros a 30.

Al mateix lloc web es poden trobar els establiments on es pot fer la inscripció presencial, situats a Barcelona, Berga, Gironella, Manresa, Sabadell, Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Terrassa i Vic. A més, també s'hi inclou el preu del desplaçament en autobús de Santpedor a Berga per tal d'iniciar la prova.



Paisatges d'interès

A part de l'esforç de fer el recorregut, la Berga-Santpedor ofereix, sobretot, la possibilitat de gaudir de les vistes del trajecte. La prova de bicicleta de muntanya, que és la que sol acollir més participants, arrencarà entre dos quarts de vuit i dos quarts de nou del matí i passarà per Casserres, Viver, Sant Cugat del Racó, les Vilaredes i Cas-tellnou de Bages, abans d'arribar a Santpedor. El recorregut a peu, que començarà abans, entre les set i dos quarts de vuit del matí, passarà per aquests mateixos llocs, però faran una marrada de sis quilòmetres.

El punt d'inici de totes dues proves serà el pavelló de Berga i s'espera que l'arribada dels primers participants sigui a mig matí.