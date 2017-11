Dani Andreu torna al Manresa amb la il·lusió de l'ascens

Un vell conegut de l'afició manresana, Dani Andreu, va ser presentat ahir com a nou entrenador del CE Manresa, després de la marxa, per sorpresa, de Jose Solivelles i del director esportiu, Miquel Ezequiel. El president del club, José Luis Correa, va donar la benvinguda a un tècnic «molt apreciat per tothom en aquesta casa. Dani Andreu disposarà pràcticament del mateix equip tècnic de l'etapa anterior, amb Josep Antoni Medina i Andreu Peralta com a tècnics auxiliars i Roger Roca com a preparador físic». El seu debut a la banqueta arribarà aquest diumenge, en el canvi d'horari de les tardes als matins. El duel es disputarà a les dotze i el rival serà el Manlleu.

Dani Andreu, en to de broma, va comentar primer de tot que havia tingut dubtes d'acceptar la proposta del Manresa perquè «tinc por del fred, encara que últimament sembla que no en fa tant». Ja més seriosament, el nou entrenador blanc-i-vermell va recordar la seva marxa de l'entitat, fa tot just un any i mig. «En aquell moment, tenia el grup molt desgastat i crec que tots plegats necessitàvem un canvi. Ara torno amb la il·lusió del que va quedar pendent, l'ascens a Tercera Divisió, que crec que hem d'aconseguir aquesta mateixa temporada». Sobre els rumors que apuntaven a la marxa d'alguns jugadors, Andreu va deixar clar que «d'entrada comptem amb tothom, ara bé, hi ha jugadors que han de demostrar el que cobren i els donarem l'oportunitat perquè així ho facin».

Parlant més directament del que ha fet fins ara l'equip manresà al grup 1 de Primera Catalana, amb diversos resultats negatius al Nou Estadi, Dani Andreu va afirmar que «és cert que jo ja m'havia trobat amb aquesta situació, per això demano a l'Ajuntament que canviï tan aviat com sigui possible la gespa del Congost. Tal com està ara, afavoreix el joc dels equips contraris, que vénen a defensar-se. Necessitem una superfície més ràpida per tal de poder oferir el nostre joc.

Raons per a la destitució

El president, José Luis Correa, va aprofitar la presentació del nou tècnic per aclarir els motius de la marxa d'Ezequiel i Solivelles. En aquest sentit, va afirmar que «si no són ara aquí amb nosaltres és perquè no han fet les coses ben fetes. En especial, en el cas de Miquel Ezequiel amb el futbol base. Aquesta és una asignatura pendent que tenim des que vam entrar, la de trobar la persona idònia per ordenar la base. Hem de tenir en compte que el club no és només el primer equip, i perquè vingui més gent al camp, hem de fer que la canalla s'involucri amb l'entitat».

Referent a alguns canvis a la plantilla, Correa també va ser clar que «necessito més empenta dels jugadors. No pot ser que es facin primeres parts com la del dia del Cardedeu. Malgrat això, vull deixar clar que es manté el mateix pressupost per a la plantilla que hi havia inicialment». Parlant precisament de l'economia, el màxim mandatari del club manresà va reconèixer que «hi ha moments en els quals sí que penso que no s'aprecia el que fem la gent de la junta per l'entitat».

El CE Manresa ocupa ara mateix la setena posició, amb 17 punts, només dos darrere de la zona de promoció d'ascens.