Jose Solivelles: «El que m'ha passat al Manresa no no havia viscut mai»

El tècnic vallesà Jose Solivelles es va acomiadar dimarts, conjuntament amb el seu staff tècnic i el director esportiu, Miquel Ezequiel, de la plantilla del primer equip del Manresa. Una retallada important en els sous ha precipitat la seva marxa quan l'equip tot just fa poc més de dos mesos que ha començat la competició.

«A mi en concret em van proposar cobrar el 40% menys, la meitat el segon entrenador, i feien fora la figura del preparador de porters; a més, ens van insinuar que anirien fora diversos jugadors i que, a d'altres, els abaixarien la fitxa. Amb tot això, vam decidir, és clar, no continuar al club. Això ho vaig saber abans del partit de diumenge amb el Júpiter perquè així em va informar Miquel Ezequiel, que s'havia reunit el dia abans amb el president, José Luis Correa», ha comentat Solivelles.

Després d'això, el ja exentrenador i Ezequiel van trobar-se dilluns amb Correa: «ens va dir que el club tenia uns desajustos molt grans entre el que generava i el que gastava, i que, per tant, s'havien de gestionar algunes retallades, també en el futbol base. Segons ens va dir, havia canviat la situació de les seves empreses, tenint en compte que és ell qui posa els diners que falten cada mes. Penso certament que aquesta és la raó principal de la moguda, perquè esportivament més o menys estàvem fent una temporada acceptable ja que estàvem a dos punts de la promoció d'ascens», ha afirmat Solivelles, i va afegir que «puc entendre la situació, però des del juliol al novembre no poden haver canviat tant les coses econòmicament. S'ha de tenir en compte que a la categoria hi ha cinc equips amb un pressupost superior al nostre. Sigui com sigui, el que m'ha passat al Manresa no ho havia viscut mai. És una llàstima perquè el grup estava molt motivat per fer coses importants aquesta temporada».

Jose Solivelles, Miquel Ezequiel i l'staff tècnic han arribat a un acord amistós amb l'entitat.