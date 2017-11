«L'any que ve espero imposar-me en l'estatal, crec que sóc un dels favorits»

Nacho Fajardo, un montbuienc de catorze anys que estudia tercer d´ESO a l´IES Montbui, és una de les joves promeses d´esquaix de les nostres comarques, tal com demostra el fet que ja ha guanyat diverses vegades campionats de Catalunya, estatals i copes d´Espanya. L´última gran victòria va ser fa pocs dies, a Madrid, on es va endur la victòria en la Copa d´Espanya sub-15 després de derrotar l´andalús Cristian Domínguez a la gran final per 3-1.

P Quan et vas iniciar en el món de l´esquaix?

R Vaig començar ja des de ben petit, quan només tenia tres anys. El meu pare es va apuntar al gimnàs i em va recomanar fer esquaix. Em va agradar i als cinc anys vaig començar a entrenar-me seriosament per, un any després, començar a competir.

P En aquests vuit anys has aconseguit tota mena de triomfs, l´últim dels quals fa pocs dies a Madrid amb el triomf a la Copa d´Espanya sub-15. Com va anar la competició?

R La preparació no va anar gaire bé, ja que un mes abans del debut em vaig lesionar i vaig estar dues setmanes sense poder entrenar. Això em va afectar en la competició, ja que em vaig notar faltat de ritme i em va costar bastant jugar al meu nivell, però tot i això vaig acabar guanyant.

P En l´àmbit de seleccions, la competició més important que has jugat fins ara és l´europeu per equips, el maig, a Praga.

R Sí, porto anant a les seleccions catalana i espanyola des de fa dos anys, i sens dubte l´europeu de Praga és el campionat més rellevant on he pres part. En l´àmbit individual, crec que vaig fer un bon torneig, ja que vaig guanyar tots els partits excepte un. El triomf de més prestigi el vaig obtenir davant l´anglès Adam Goad, que llavors ocupava el quart lloc del rànquing mundial sub-15. Pel que fa a l´equip, vam ser vuitens, però vam estar a punt de derrotar Anglater-ra, que va acabar sent la campiona, i no ens esperàvem plantar tanta cara.

P Per Nadal es farà la concentració per decidir els components de l´europeu sub-17 del curs vinent. Esperes ser cridat?

R Confio a que em truquin per formar part de la concentració. De cara a entrar a la llista final, amb el canvi de categoria tindré molta més competència, però crec que si treballo em puc guanyar un lloc, ni que sigui com a suplent.

P Quins objectius tens de cara a la temporada vinent?

R L´any que ve espero imposar-me en l´estatal, crec que sóc un dels favorits. En el campionat de Catalunya tinc el mateix repte, tot i que Pablo Dolz (CN Sant Andreu) em posarà les coses difícils. Pel que fa a la Copa d´Espanya, l´objectiu és pujar al podi, ja que quan es disputi seré sub-17 i el nivell serà molt alt. Finalment, m´agradaria jugar l´europeu.

P Des de fa quatre anys tens un patrocinador.

R Sí, la marca francesa Tecnifibre em facilita les raquetes i la roba per disputar les competicions, i els estic molt agraït.

P Quina és la teva rutina d´entrenaments setmanal?

R M´exercito tres dies a la setmana. Els dilluns i els dimecres faig una hora de pista, mentre que els dimarts m´entreno una hora i mitja i ve el seleccionador espanyol a veure´m. Aixó sí, abans de cada sessió faig mitja hora de preparació física.

P A més de l´esquaix, també practiques futbol. T´ho pots combinar amb facilitat?

R Exacte, des dels tres anys jugo al cadet del San Mauro. M´entreno els dijous i els divendres, i per tant m´ho puc combinar bé, excepte els caps de setmana que competeixo en esquaix, ja que llavors no puc anar al partit, però això només passa tres cops a l´any.

P Quins són els teus punts forts com a jugador?

R Els tècnics em diuen que tinc dos punts forts: el primer és la resistència i el segon, el revés.

P Tens algun referent?

R M´agrada com juga l´anglès Nick Matthew.