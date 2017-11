El Martorell cau en l'última jugada a la pista del nou líder

El Martorell va estar a punt de sorprendre a la complicada pista de l'Arcos Albacete, però va acabar caient per només dos punts davant el nou líder en solitari de la competició (81-79). Els martorellencs, impulsats pel triomf en la darrera jornada de lliga, van fer una sortida espectacular, van dominar la primera meitat i van obtenir onze punts de marge a la mitja part (33-44).

A la segona part les coses van canviar, i els locals, liderats per un Garret Covington que va acabar amb 30 punts, van clavar un contundent parcial de 32-18 per capgirar el marcador (65-62 al final del tercer quart). En els deu dar-rers minuts, els castellanomanxecs van dominar gairebé tota l'estona, però una darrera reacció visitant va empatar el duel quan faltava una sola jugada. En aquesta, els catalans van optar per defensar i Covington no va fallar i va alçar el seu equip al liderat.