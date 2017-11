Oriola: «Si és difícil guanyar l'Efes, imagina't el Madrid»

El jugador del Barcelona Pierre Oriola ha admès que el partit contra el Reial Madrid serà molt més difícil que el que van perdre contra l'Anadolu Efes d'Istanbul (85-89), fins ahir cuer de l'Eurolliga.

En la roda de premsa prèvia al clàssic que l'equip blaugrana disputarà diumenge que ve a Madrid, tant Oriola com Ádám Hanga Hanga han indicat que intentaran girar full de la quarta derrota en sis partits de l'Eurolliga.

"El Reial Madrid és un equip que té al millor rebotador en atac d'Europa, que és Felipe Reyes. És un equip físic i nosaltres volem això també. Ahir vam cometre molts errors i deixem el rival tenir moltes més oportunitats. Si és difícil guanyar l'Efes, imagina't el Reial Madrid", ha avisat el pivot blaugrana.

En aquest sentit, el jugador lleidatà ha reconegut que serà "un partit especial i diferent" en un ambient que, segons preveu, "serà complicat" per la situació política actual.

Oriola intentarà afegir intensitat en la pintura, mentre que l'aler Adam Hanga pot ser un dels jugadors encarregats de defensar Luka Doncic, principal argument ofensiu del Reial Madrid.

"Al seu 18 anys està jugant a un nivell que no molts vam fer a la seva edat. Hem de pensar en com ho parem i, per això, crec que hem de jugar com un equip", ha analitzat l'aler hongarès.

Hanga ha negat estar nerviós de cara al seu primer clàssic i ha precisat que la seva principal preocupació és haver perdut contra l'Efes.

"No ens podem permetre perdre tants partits a casa. Esperem jugar com contra Olympiacos", ha dit.