La plaça Milcentenari de Manresa es convertirà en un petit camp de futbol l'estiu que ve

Petit camp de futbol d´us lliure. Això és un Cruyff Court. I això és amb el que es convertirà la plaça Milcentenari de Manresa l´estiu que ve. Una zona verda no utilitzada com a tal per l´ajuntament, davant de l´alberg, que actualment es fa servir d´aparcament. L´exwaterpolista manresà Manel Estiarte en serà l'ambaixador.

La Fundació Cruyff, la Fundació La Caixa i la Fundació FC Barcelona van anunciar ahir aquest nou Cruyff Court a Manresa, el sisè de Catalunya després dels de Sant Guim de Freixenet (apadrinat per Gerard Piqué), Martorell (Hristo Stoixkov), Badia del Vallès (Sergio Busquets) i la Pobla de Segur (Carles Puyol); l´embrió d´aquest projecte va ser la creació del Cruyff Court Xavi Hernández de Terrassa, que va posar els fonaments de l´acord entre les tres fundacions per patrocinar els espais.

En la presentació del Cruyff Court manresà, l´alcalde de Manresa Valentí Junyent «és una satisfacció per a la ciutat i en especial pel centre històric poder presentar aquest nou parc públic esportiu, una bona eina per a l´activitat educativa en un sector que no disposa d´instal·lacions esportives». Jaume Masana, director territorial de Caixa Bank va incidir en el fet que «aquest Cruyff Court ha de servir per a la integració social; a més, fer Manel Estiarte com a ambaixador, ha estat una gran idea». El propi Manel Estarte va donar «les gràcies per pensar en mi. He de recordar que jo vaig tenir una gran relació amb Johan Cruyff i per tant és un orgull poder ajuntar el seu nom amb el de Manresa. Tinc una anècdota amb Johan Cruyff. Davant seu vaig fer el pitjor partit de la meva vida, va ser amb dinou anys a Holanda en un torneig que ell mateix va esponsoritzar. La veritat és que no em va sortir res i vaig quedar molt decebut, però des de llavors vam mantenir el contacte».

Sander Waare, responsable del projecte Cruyff Courts, va comentar que «des del 2008 estem instal·lant camps per tot el territori, sempre iguals. ja en tenim 231 en 20 països. L´objectiu és crear llocs segurs per jugar a futbol al carrer. Drant l´any també organitzem un campionat per a nois i noies de 10 a 12 anys, que després té altres fases fins i tot internacionals, i el Community Program amb la intenció que els joves del barri aprenguin a organitzar les seves pròpies activitats».

Berta Muelas, de la Fundació La Caixa, recordar que «el que busquem es trobar un nucli entre la vessant esportiva i la social, valorant el llegat deixat per Johan Cruyff». Sor Lucia Caram, en representació de la Fundació FC Barcelona i Invulnerables va dir que «agraeixo aquesta aposta per Manresa. Tinc molt car que l´esport canvia la vida dels nens. En aquest cas, benvinguda renovació del Barri Antic».