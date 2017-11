Vladimir Putin torna a negarel dopatge d'Estat

El president rus, Vladímir Putin, va negar ahir per enèsima vegada el dopatge d'Estat després de la desqualificació de quatre esquiadors russos que van participar als Jocs Olímpics de Sotxi, el 2014. Segons el president, «a Rússia no hi ha hagut mai, no hi ha i espero que no hi hagi mai un sistema institucionalitzat de dopatge, encara que ens intentin acusar del contrari». Segons Putin, algunes proves van ser manipulades.