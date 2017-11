El Breogán resisteix a Palència i rebrà invicte l'ICL

El Café Candelas Breogán rebrà com a líder imbatut dissabte vinent l'ICL Manresa al Palau dels Esports de Lugo. El conjunt gallec va resistir ahir un duel molt igualant contra el Chocolates Trapa Palència i el va derrotar per 70-74 en un duel que va estar a punt de perdre.

Així, quan faltaven 19 segons per al final, Ricardo Úriz va errar dos tirs lliures i va deixar als castellans l'oportunitat de portar el partit a la pròrroga o fins i tot de guanyar-lo, però Cvetinovic va errar un triple quan era tot sol i va donar la possibilitat a Sulejmanovic, amb dos tirs lliures, de donar el triomf al conjunt de Lugo.

Els dos exjugadors del Bàsquet Manresa Salva Arco i Guille Rubio van ser els millors del Breogán, amb 18 punts cadascun. El pivot, a més, va fer 26 de valoració, la qual cosa el situa segon millor de la jornada, només superat per l'ala-pivot del Melilla Almazán.



El Melilla, provisional segon

Els equips que segueixen l'ICL Manresa a la classificació no afluixen la marxa. El Melilla es va situar segon, tot i que va patir molt per derrotar un Sammic que vencia per 72-74 quan faltaven poc més de tres minuts per al final del partit. Aleshores, però, van sorgir els punts d'Almazán, Dani Rodríguez i del dominant pivot Fran Guerra, que van anul·lar la capacitat de reacció del combatiu conjunt basc, que podia haver empatat amb els nord-africans a la classificació.

Una victòria menys tenen l'Oviedo i el Valladolid. Els asturians, entrenats per Carles Marco, van haver d'aguantar l'intent de reacció d'un Actel Força Lleida que va fer una mala primera meitat i que es va apropar a 6 punts. Els 17 de Miquel Feliu no van ser, aquest cop, suficients. Els castellans, per la seva banda, van apallissar l'Araberri amb 26 punts de la seva estrella, Wade Chatman, i el van superar a la classificació.

En els duels de la zona baixa, el Tau Castelló i el Càceres agafen aire a costa del Clavijo i del Leyma Corunya, que no acaben de reaccionar. Avui, el CB Prat rep el cuer, l'Ourense, en un partit que els potablava haurien de guanyar per posar pressió al Manresa en el seu duel de demà contra el Levitec Osca al Nou Congost.