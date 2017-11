Dani Andreu estrena la tercera etapa al Manresa davant l'exigent Manlleu

Dijous era presentat, i demà ja té el primer compromís amb el Manresa. El tècnic Dani Andreu estrenarà la seva tercera etapa al club manresà rebent la visita del Manlleu, en horari matinal al Nou Estadi (12 h). El nou entrenador comentava ahir que «és clar que de moment hi haura continuïtat en l'equip. Segur que està ben treballat i aprofitaré tot el que la plantilla ha fet fins ara, no tocaré res. Amb tants pocs entrenaments, no podem fer cap altra cosa». Dani Andreu reconeix que el vestidor «està trasbalsat. Els jugadors han sentit moltes coses i estan a l'expectativa de veure el que passa. És un moment delicat, s'ha d'admetre, però això també és el futbol. Tots estem exposats a aquestes coses i cal aixecar-se».

Amb Jose Solivelles a la banqueta, el Manresa no ha fet bons resultats a casa; això també havia passat altres temporades a Dani Andreu. Ell ha incidit que el camp no ens afavoreix, i no és una excusa. La gespa està molt gastada i frena el joc, fet que afavoreix el treball defensiu». Per rebre el sempre perillós Manlleu (la temporada passada era a Tercera Divisió, el Manresa té la baixa de Jhony i els dubtes de Moha i Manel Sala.



Segon partit a casa de l'Igualada

L'Igualada juga demà (18.30 h) el segon de tres partits seguits com a local, i rep la visita del Balaguer. Les obres al camp dels de la Noguera han propiciat el canvi d'ordre en aquest enfrontament. Així doncs, els anoiencs jugaran tres partits seguits a les Comes; el tercer serà diumenge contra el líder Martinenc. El rival de demà, el Balaguer, normalment aspirant a les places capdavanteres, aquesta temporada està lluitant per sortir de les posicions més endarrerides al grup 2 de Primera Catalana. L'Igualada ha fet cinc partits seguits sense perdre.