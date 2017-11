Derrota mínima del Baskonia i triomf folgat per a l'Unicaja

El Baskonia de Pedro Martínez va plantar cara però va perdre a la pista del Khimki de Giorgos Bartzokas, colíder del torneig juntament amb el CSKA de Moscou, per 91-90 en partit de la jornada d'ahir de l'Eurolliga. Els bascos van remar tot el partit amb mínimes diferències contràries, però no van ser a temps de remuntar, tot i els 19 de Matt Janning, el seu màxim anotador. L'equip vitorià té un sol triomf, dos menys que l'Unicaja, que ahir va superar per 79-65 l'Estrella Roja. Nedovic, amb 17 punts, va ser el màxim anotador del duel. També ahir, Olympiacos, 62-Panathinaikos, 70 i Brose, 57-Fenerbahçe, 80.