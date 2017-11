Itàlia es complica la vida i Senegal obté la classificació

La selecció italiana de futbol haurà de remuntar dilluns un 1-0 desfavorable contra Suècia si vol classificar-se per a la Copa del Món de l'any vinent a Rússia. Els transalpins van caure contra el combinat nòrdic, que juga for-ça millor des que no disposa d'Ibrahimovic, i que va obtenir el seu únic gol a l'inici de la segona part quan el jugador de l'AEK d'Atenes Jakob Johansson va empalar un xut des de fora de l'àrea que va superar Buffon després de tocar en De Rossi. El conjunt de Ventura va mostrar una imatge tan pobra com durant tota la classificació i ara haurà de fer el do de pit a Milà.

Qui ja es va classificar, en aquesta oportunitat per al segon Mundial de la seva història, va ser Senegal, que va derrotar per 0-2 Sud-àfrica en un partit que s'havia hagut de repetir després de la mala actuació arbitral en el partit originari. El gol de Diafra Sakho i l'autogol de Mkhize van donar el bitllet als senegalesos.

Ahir també es van disputar alguns partits amistosos com el Japó, 1-Brasil, 3, amb un gol i un penal fallat per Neymar.