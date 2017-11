L'Eternam Manresa vol trencar la malastrugança de Sabadell

L'Eternam Manresa visita aquesta tarda una de les pistes on no ha guanyat mai, la de l'Escola Pia de Sabadell. Una instal·lació de reduïdes dimensions i amb poc espai tant als laterals com al0s fons. Els sabadellencs coincideixen en la mateixa categoria dels bagencs des de la temporada 2011-12, sempre a Segona Divisió B. A Sabadell sempre han estat victòries locals o bé empats (en dues ocasions).

En aquesta ocasió, els manresans arriben invictes després de nou partits, amb set victòries i dos enfrontaments empatats. L'equip de Jordi Rozas és el líder de la competició i passi el que passi aquesta tarda (18 h) continuarà al davant de la classificació. L'Escola Pia Sabadell ha tingut una arrancada fluixa però en les darreres jornades ha recuperat el seu nivell, normalment prou alt. A casa seva només ha obtingut una victòria, dos empats i una derrota. A fora, tres triomfs i dues derrotes, aquestes, a l'inici de la lliga. L'equip de Sabadell és vuitè a la classificació amb 14 punts, amb 40 gols a favor i 32 en contra.

En aquesta mateixa jornada destaquen dos duels amb equips de la part alta de la classificació com el Catgas B-CCR Castelldefels i el Bellsport Hospitalet-La Unión; el Pallejà visita el Dénia valencià per mantenir-se a dalt.