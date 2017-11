L'Igualada HC visita per primer cop la pista del novell CH Palafrugell

L'Igualada HC torna a tenir partit aquest dissabte (20 h) al pavelló municipal de Palafrugell. Un enfrontament inèdit a l'OK lliga perquè els palafrugellencs és la primera vegada que militen a la màxima categoria. Per als anoiencs, serà la cinquena confrontació en només quinze dies.

Els arlequinats arriben al partit com a vuitens classificats amb vuit punts mentre que el seu rival ocupa una de les places de descens (són catorzens amb tres punts). L'Igualada HC, de fet, arriba amb dues victòries consecutives, una a la lliga i una altra a a CERS, mentre que els gironins no guanyen des del seu debut a l'OK Lliga el 7 d'octubre. El tècnic dels igualadins defineix els empordanesos com un «equip complicat en una pista difícil, però nosaltres hi arribem preparats. El conjunt igualadí no té cap jugador lesionat i, per tant, la convocatòria la completaran els dues jugadors ja habituals aquest curs.