El Manresa 2015 farà demà la celebració dels 25 anys de l'entitat

arxiu particular

Sebastià Catllà, president del club arxiu particular

El Club Manresa 2015 farà demà a la tarda, abans del partit que enfrontarà l'ICL Manresa amb el Levitec Osca, pertanyent a la lliga LEB Or, els actes de celebració del 25è aniversari de la Unió Manresana, el planter de l'entitat bagenca. Les activitats tindran lloc al vestíbul del Complex Vell Congost a partir de les sis de la tarda i hi haurà la presència de personalitats que han estat clau en la història de la Unió Manresana en aquest quart de segle d'història, a part del president de la Federació Catalana de Bàsquet, Joan Fa.

A dos quarts de set de la tarda hi ha previst el descobriment d'una placa commemorativa de l'esdeveniment. Hi seran presents, també, l'alcalde d'aquella època, Juli Sanclimens, i qui llavors era regidor d'Esports de l'Ajunament de Manresa, Francesc de Puig. També es preveu l'entrega de records als fundadors del club, aquell 1992.

La jornada es tancarà al costat, al Nou Congost, i en el descans del partit de bàsquet entre l'ICL i el Levitec Osca és previst, com sol ser habitual cada any en aquestes dates, que es faci la presentació dels diversos equips del Manresa 2015 per a aquesta temporada.