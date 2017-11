Mirambell inicia amb mal peu la Copa del Món

El pilot bagenc Ander Mirambell no va poder passar de la 25a posició en el seu debut a la Copa del Món, en la prova que es va fer ahir a Lake Placid. Mirambell, amb problemes en un genoll, va fer un mal suport en l'arrencada i ja no es va poder classificar per al Top-20, fet que, segons va reconèixer, suposa un «cop dur» per a les aspiracions de classificar-se per als Jocs. La cursa la va guanyar el letó Martins Dukurs.