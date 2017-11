«La vàlua dels jugadors de Divisió d'Honor juvenil és sorprenent»

Avalat per una contrastada trajectòria com a tècnic de Primera Catalana, en què va enllaçar tres promocions d'ascens consecutives, i també a les categories juvenils de referència, Juan Camilo Vázquez es mostra ambiciós de poder millorar els registres de la temporada passada, quan Catalunya va proclamar-se subcampiona de l'estatal sub-18. El jugador del Gimnàstic Jordi de Sande, de l'equip de Divisió d'Honor juvenil, va ser al primer entrenament d'aquest combinat, dimarts.



Agafa les regnes de la selecció sub-18 masculina. Com afronta aquesta nova etapa i com valora l'aposta de la federació per la seva figura?

És un orgull enorme poder entrenar la selecció catalana. Després d'estar en clubs al llarg de la meva carrera, estic molt satisfet i agraït que la federació hagi confiat en mi. Encara que la responsabilitat sempre hi és, en aquest cas pesa més la il·lusió. Ara cal treballar al màxim per demostrar que aquesta decisió ha estat un encert.

Pren el relleu amb el llistó alt. La selecció va proclamar-se subcampiona d'Espanya la temporada passada. Quin ha de ser l'objectiu enguany?

El nostre objectiu ha de ser lluitar per arribar a la final i guanyar-la. Volem aixecar la copa. La temporada passada la selecció va completar un campionat per destacar, però la intenció passa per millorar aquest registre i tornar a proclamar-nos campions. No obstant això, cal anar pas a pas. Som conscients que en futbol pot passar de tot i ens haurem d'enfrontar a rivals molt poderosos.

Quines seran les claus per aconseguir-ho?

El més important serà poder seleccionar els millors jugadors a partir de tot allò que hem pogut veure durant els primers mesos de competició. I un cop tinguem clara quina serà la convocatòria definitiva de cara al campionat, serà essencial dur a terme una bona planificació per arribar al desembre en condicions òptimes. Ens esforçarem per encertar, que els jugadors estiguin motivats, que creguin en el projecte i puguem formar un grup amb pertinença d'equip, on tothom se senti identificat per lluitar per les metes proposades.

La primera parada serà a Catalunya, per Sant Esteve, davant de Castella i Lleó i Aragó. Com afronta la preparació?

Tenia moltes ganes de començar a entrenar per poder conèixer els nostres jugadors i explotar les seves millors virtuts en benefici de l'equip, aprofitant les facilitats que ens ofereix la Federació per treballar. Pel que fa a la informació sobre els rivals, hem estudiat el seu estil de joc i com s'organitzen, tant en l'àmbit ofensiu com en el defensiu. Castella i Lleó serà un bloc contra qui haurem d'estar molt atents, amb jugadors de qualitat. I Aragó té el mateix entrenador i conserva la línia de la temporada passada, quan va superar Catalunya a la final, amb una imatge de conjunt compacte. Disposem de referències i buscarem la fórmula per imposar-nos amb el nostre segell.

Tenint en compte el treball dels clubs i la identitat que caracteritza el futbol dels equips catalans, quin segell durà estampat la selecció?

És sorprenent la vàlua d'aquests jugadors a la Divisió d'Honor. Això demostra que els clubs catalans estan treballant d'una manera excel·lent tots els aspectes del joc. La selecció tindrà un nivell molt alt, i a sobre la gespa serem un equip molt i molt competitiu, tal com ens agrada al meu equip tècnic. Sortirem a deixar-nos-hi la pell, però ja sabem com és la competició: curta i exigent. Per tant, els partits es decidiran per petits detalls. Treballarem perquè caiguin del nostre costat, per avançar pas a pas, accedir a la fase final i guanyar.