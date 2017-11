Agada condueix el Prat a sumar davant l'Ourense el setè triomf

El Prat continua amb la seva bona trajectòria i es manté trepitjant els talons del líder invicte de la LEB Or, el Breogán, després de la seva victòria d'ahir davant l'Ourense, amb una actuació molt destacada de l'escorta Caleb Agada, autor de 30 punts.

El màxim anotador de la LEB Or va liderar el triomf del conjunt del Baix Llobregat i va guanyar el duel anotador amb el finlandès Ahonen, màxim anotador de l'Ourense amb 22 punts. Una bona aportació en atac que va ser estèril davant la superioritat del conjunt local, que va sobreposar-se a un mal primer quart (16-20).

Al costat d'Agada, una de les revelacions del curs a la lliga, també va destacar el base Josep Pérez, amb 18 punts. I el pivot lituà Andriuskevicis va sumar 12 punts i 5 rebots per a un equip que es confirma com a competència per a l'ICL Manresa.