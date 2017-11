Els Celtics obtenen l'onzè triomf consecutiu, tot i la lesió d'Irving

Els Boston Celtics van ampliar a onze la seva ratxa de victòries consecutives. I ho van fer quan ho tenien més difícil. Sense els lesionats Gordon Hayward i Al Horford, i amb 7 debutants (un cridat d'urgència de la Lliga de Desenvolupament) en l'alineació. I amb els tres únics veterans de la temporada passada, Jaylen Brown, Marcus Smart i Terry Rozier, anotant només el 21,4 % dels seus llançaments. A més, Kyrie Irving va rebre un cop a la cara en el primer quart i no va poder tornar al partit. Tot i aquests inconvenients, els Celtics van guanyar per 90-87 els Charlotte Hornets malgrat començar l'últim quart 12 punts per sota en el marcador, liderats pel debutant Jayson Tatum i l'ex del Baskonia Shane Larkin, tots dos amb setze punts.

Pel que fa als jugadors catalans, els San Antonio Spurs de Pau Gasol, que havien sumat tres victòries seguides, no van trobar la fórmula per aturar els Milwaukee Bucks del grec Giannis Antetokounmpo, un dels jugadors més destacats d'enguany, que va acabar amb 28 punts (87-94). Per la seva banda, Gasol va firmar vuit punts, cinc rebots i cinc assistències en vint minuts. En un altre duel, els Utah Jazz de Ricky Rubio no van aconseguir deixar enrere la seva dinàmica negativa i van caure per 74-84 contra els Miami Heat, amb quatre punts, tres rebots, dues assistències i tres recuperacions del base català.