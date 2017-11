Contador: «Prefereixo que em recordin més per la meva manera de córrer»

L'exciclista madrileny Alberto Contador va declarar ahir, amb motiu de la Viesgo Night Race, que prefereix que el recordin més per la seva «manera de córrer» que pel seu palmarès.

En fer balanç de la seva carrera, Contador va dir que «l'únic que puc dir és que des del primer any fins a l'últim he donat el cent per cent d'una manera superprofessional. Això és del que potser estic més content».

«Malgrat que no vaig guanyar ni fer podi en l'última Volta a Espanya, crec que els aficionats la recordaran més pels atacs i l'espectacle. Gairebé prefereixo que em recordin més per la meva manera de córrer que pel meu palmarès», va afegir Contador.

Quan li van preguntar quina és la prova més especial de la seva carrera, el ciclista de Pinto va dir que «és una cursa poc coneguda, el Tour Down Under, que es disputa a Austràlia al gener. Va ser la cursa en què vaig tornar a la competició el 2005 després de l'ictus que vaig tenir el 2004, quan no sabia si tornaria a la bicicleta. Vaig aconseguir guanyar l'etapa reina i per això per a mi és la més important, la més especial».

Sobre la seva activitat després de retirar-se del ciclisme, Alberto Contador va explicar que «ara estic de viatge molt més i no paro a casa, gairebé més que quan estava en actiu. També tinc més temps per dedicar-lo a la meva fundació per potenciar el ciclisme com a esport de base i de competició. De plans, no me'n falten».

Alberto Contador va participar a la Viesgo Night Race, va donar la sortida de les curses i va lliurar les medalles als guanyadors, a més de protagonitzar una sessió de signatures per a tothom que es va apropar a ell per conèixer-lo.