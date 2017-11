Dinamarca no passa de l'empat a casa i es complica la vida

? Dinamarca va empatar a casa contra Irlanda (0-0) en una actuació deficient, en un partit sense brillantor en què els visitants van assolir el resultat que volien i que deixa l'eliminatòria oberta per a la tornada a Dublín. El partit no es va desviar del guió previst: Irlanda va estar enrere i va esperar al seu camp, tancant espais, defensant el 0-0 com un tresor, a l'espera del que fes Dinamarca, que va acaparar la possessió de la pilota.