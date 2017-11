Espanya inicia el preeuropeu amb una pallissa a Bulgària

La selecció espanyola femenina de bàsquet va iniciar el seu camí en la fase de classificació per l'Eurobasket del 2019 amb una contundent victòria per cinquanta punts de marge (42-92) davant Bulgària, en un matx que es va disputar a Sofia. De la mà de Laura Nicholls, que va estrenar capitania, Marta Xargay, Astou Ndour i Cristina Ouviña, l'equip espanyol va donar el primer pas per ser en el campionat continental que es disputarà conjuntament a Sèrbia i Letònia el juny del 2019.

El conjunt dirigit per Lucas Mondelo va haver d'esperar a la recta final del primer quart per començar a obrir forat, ja que van anotar un parcial de 0-6 per acabar el període amb un 14-21. La resistència de les búlgares va acabar de flaquejar en el segon quart, i les visitants, tot i tenir un escàs encert des de la línia de triple, van arribar a la mitja part de l'enfrontament amb una diferència clara en el marcador (26-42).

En la segona meitat, l'equip de Mondelo va sortir disposat a deixar clares les seves intencions i va prémer l'accelerador per, amb un gran treball d'equip, passar per sobre el rival i afrontar els deu dar-rers minuts amb 32 punts de marge (36-68). En aquests, la tònica va ser la mateixa, i una Espanya molt superior va ampliar cada cop més el marge davant unes locals que no trobaven la tecla per acostar-se en l'electrònic davant un equip molt sòlid en defensa i efectiu en atac.