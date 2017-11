Jordi Alba i Iniesta marquen en la golejada d'Espanya a Costa Rica

La selecció espanyola de futbol va passar per sobre de Costa Rica, a qui va golejar per 5-0, en un partit amistós disputat a Màlaga i que va servir com a banc de proves per al seleccionador estatal, Julen Lopetegui, que va fer debutar el portar Kepa, de l'Athletic.

La resta de jugadors que va situar a l'onze inicial eren en la majoria titulars habituals, amb l'excepció d'Odriozola, jove lateral dret de la Reial Societat. I amb la vella guàrdia sobre el camp, Espanya no va tenir problemes per segellar un còmode triomf que va obrir el barcelonista Jordi Alba als sis minuts de partit. I encara abans del descans, Álvaro Morata feia el 2-0.

A la represa, malgrat que Lopetegui feia molts canvis, l'equip espanyol va mantenir el nivell i encara va marcar tres gols més. Els dos primers, gairebé sense tenir de reacció de Costa Rica, els va marcar David Silva a l'inici de la segona meitat. I ja en el tram final, just abans de deixar el terreny de joc, Andrés Iniesta arrodonia la golejada. El migcampista manxec, a més, era el segon blaugrana que més jugadava: 74 minuts. Jordi Alba, autor del primer gol, disputava tot el partit, mentre que Gerard Piqué i Sergio Busquets eren substituïts a la mitja part.