L'Eternam Manresa deixa escapar dos punts a Sabadell

L'Eternam Manresa no va poder aconseguir la victòria en la seva visita a la pista de l'Escola Pia Sabadell. Els homes de Jordi Rozas van perdonar la sentencia a la segona meitat i van veure com els locals empataven en el tram final de partit. En els primers minuts els locals van portar la iniciativa del joc gràcies a la possessió davant d'un Manresa amb una sòlida defensa. L'Escola Pia va aconseguir avançar-se al minut 14 de partit enfront d'un conjunt visitant que va reaccionar al moment, ja que un minut més tard Josan era capaç d'empatar en una jugada d'estratègia. Abans d'arribar al descans, Corvo va aconseguir marcar l'1-2 per als manresans i deixar bones espectatives per a la segona meitat. A la represa els bagencs van saltar damunt la pista adormits. Els jugadors sabadellencs van aprofitar la situació per empatar en el primer minut.

A mitjan de la segona meitat, l'Eternam Manresa va poder posar terra de per mig amb dos gols. El primer obra de Corvo, una altra vegada d'estratègia, i el segon gràcies a un bon xut exterior d'Oussama. Amb aquest resultat de 2-4 els manresans deixaven practicament sentenciats els tres punts. A falta de 5 minuts del final, els locals van sortir amb el sistema de porter jugador i els bagencs no ho van saber defensar bé. Els homes de Jordi Rozas van gaudir de nombroses ocasions per sentenciar al contraatac però la mala efectivitat de cara a porteria va donar ales als locals. L'Escola Pia en els darrers dos minuts de joc va ser capaç d'empatar el partit amb el definitiu 4-4.