L'Igualada obté el segon triomf consecutiu a la lliga i se situa cinquè

L'Igualada va aconseguir la segona victòria consecutiva en l'OK Lliga, en aquesta ocasió a la pista del Palafrugell, on es va imposar per un resultat final d'1-4. Amb aquest triomf, els igualadins sumen onze punts i se situen en la cinquena posició de la taula classificatòria, empatats amb el Girona i el Lleida.

Cap dels dos equips va brillar damunt la pista. Els locals no van tensionar gaire el partit. Tot i les constants accions d'atac, xuts llunyans i jugadors davant del porter arlequinat no hi va haver una sensació de perill real i el partit, força tranquil, va quedar sota control dels igualadins. Ferran López va aprofitar-se del pla B que últimament li dóna bons resultats. Els anoiencs van guanyar sent més defensius i reconduïnt la falta de gol, que començava a ser crònica. Al descans es va arribar amb dos gols dels més joves de la banqueta arlequinada. Al minut cinc del duel, Gerard Miquel s'estrenava a l'OK Lliga i al minut quinze Roger Bars donava una mica de calma als de l'Anoia.

Els locals no van aconseguir el seu gol fins al minut 34, d'una jugada senzilla que va culminar Gerard Pujol però que ràpidament Teti Vives va neutralitzar transformant un penal per l'escaire de Luzón. David Carles, l'igualadí a les files del Palafrugell, també va tenir una oportunitat des del punt de penal, però que va errar, dins el mateix minut. Finalment, Oriol Vives, quan faltaven vuit minuts per al final, va encarrilar la victòria anoienca en marcar el quart gol amb una bona acció en solitari davant del porter Marcel Luzón.