Marc Márquez, una carrera precoç i farcida d'èxit

El català Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), de 24 anys i sèxtuple campió del món de motociclisme i quàdruple campió del món de MotoGP, és amb diferència el pilot espanyol amb una carrera més precoç i prolixa de tota la història del motociclisme espanyol.

Márquez supera fins i tot el propi Ángel Nieto, el pilot més llorejat de la història del motociclisme espanyol, qui va aconseguir el seu sisè títol mundial amb més de 28 anys, l'any 1975.

La carrera esportiva de Márquez és encara curta però molt intensa, ja que encara que comença a disputar el mundial el 2008, l'autèntic canvi de mentalitat, coincident amb el canvi d'equip a un molt més llorejat, es produeix el 2010, sempre de la mà del seu mentor Emilio Alzamora i amb un veterà "forjador de campions mundials" com és el finlandès Aki Ajo.

Des d'aleshores fins ara, llevat del 2011 i el 2015, tots els finals de temporada s'han saldat amb títols mundials per a les vitrines del seu museu de Cervera, que no tardarà massa a haver d'ampliar per acollir tots els seus trofeus i la prolífica carrera esportiva que encara té per escriure aquest talent de gairebé 25 anys.

Una dada significativa ve marcada pel fet que des que va arribar a la categoria reina del motociclisme, MotoGP, la temporada 2013, llevat d'un any (2015), sempre s'ha proclamat campió del món, una fita a l'abast de molt pocs.

Fitxa personal de Marc Márquez Alentá



Lloc de Naixement: Cervera, Lleida

Data de Naixement: 17 de febrer de 1993

Fitxa esportiva:

Primer Gran Premi Qatar 2008

Primer Gran Premi MotoGP Qatar 2013

Primera millor classificació

entrenaments Portugal 2008

Primera millor classificació

entrenaments MotoGP Austin 2013

Primera volta ràpida Catalunya 2009

Primera volta ràpida MotoGP Qatar 2013

Primer podi Anglaterra 2008

Primer podi MotoGP Qatar 2013

Primera victòria Itàlia 2010

Primera victòria MotoGP Austin 2013

Victòries en Grans Premis 61

2es. Posicions 25

3ras. Posicions 15

Podis 101

Palmarès esportiu: