Marroc i Tunísia segellen el bitllet per al Mundial del proper estiu

Els combinats estatals del Mar-roc i Tunísia van aconseguir, ahir, la classificació per a la propera Copa del Món, completant així el quadre d'equips africans que participaran al Mundial del 2018, en afegir-se a Nigèria, Egipte i Senegal, seleccions ja classificades.

La fita assolida pel Marroc va ser especialment meritòria. Els deixebles d'Hervé Renard es jugaven la classificació a domicili, en un partit decisiu contra el segon del grup C, Costa d'Ivori. En cas de vèncer, haurien estat els ivorians els classificats.

Tot i que el Marroc en tenia prou amb arrencar un empat d'Abidjan, 'els lleons de l'Atles' van encarrilar el triomf ja a la primera meitat amb gols del lateral dret Nabil Dirar (minut 25) i del central Mehdi Benatia (minut 30). Costa d'Ivori, dirigida pel belga Marc Wilmots, no va aconseguir ni tan sols retallar diferències durant l'hora de partit restant. Amb aquest nou èxit, 'el bruixot' Hervé Renard es confirma com al tècnic fetitxe del futbol africà des que va aconseguir la Copa d'Àfrica del 2012 amb la modesta Zàmbia. El Marroc no participava en la fase final d'un Mundial des del de França el 1998.

Més a l'abast semblava a priori la fita per a Tunísia. El combinat de Nabil Maaloul s'enfrontava com a local al Líbia, cuer del grup A amb només tres punts, i en tenia prou amb signar un empat per aconseguir l'objectiu de la classificació. Els tunisians van optar per practicar un futbol conservador, basat en acaparar la possessió de l'esfèrica sense córrer cap mena de risc davant un rival inofensiu.

L'empat final sense gols va confirmar la presència de Tunísia al Mundial, per cinquena vegada –tantes com el Marroc– i va fer estèril el triomf de la RD del Congo sobre Guinea (3 a 1).

Amb el Marroc i Tunísia, ja són vint-i-vuit els combinats amb presència garantida al Mundial de Rússia, a l'espera de la resolució de les quatre eliminatòries entre equips europeus i dels duels intercontinentals entre Perú i Nova Zelanda i Austràlia i Hondures.