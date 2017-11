Messi deixa la concentració d'Argentina rumb a Barcelona

L'astre argentí Leo Messi va abandonar ahir dissabte la concentració de la selecció d'Argentina per viatjar cap a Barcelona, després de col·laborar, decisivament, en el triomf del combinat sudamericà sobre Rússia (0 a 1) en l'amistós que servia per inaugurar la remodelació efectuada al moscovita estadi Luzhniki.

Va ser la mateixa Asociación del Fútbol Argentina (AFA) qui va informar que Leo Messi havia deixat la concentració del combinat estatal per agafar un avió amb direcció a Barcelona. En conseqüència, el jugador del Barça no jugarà el segon amistós que Argentina disputarà en terres russes, concretament a la ciutat de Krasnodar, dimarts, contra Nigèria.

Jorge Sampaoli, màxim responsable tècnic de l' albiceleste, va reconèixer que la idea de reservar el jugador i d'alliberar-lo de jugar a Krasnodar era seva. Alhora, va destacar que Messi mai havia sol·licitat un descans quan havia estat convocat per la selecció.

El seleccionador va argumentar la seva decisió en el fet que el jugador de Rosario juga un partit cada quatre dies amb massa assiduïtat, ja sigui de la lliga estatal o de competició europea. Aquest fet propicia que el davanter acumuli un excés de fatiga muscular.

Leo Messi va mostrar-se molt actiu durant la primera meitat del matx entre Rússia i l'Argentina, però va baixar el seu nivell de joc i de participació durant el segon període. Això no va impedir-li iniciar la jugada de l'únic gol del partit, marcat per Sergio Agüero.

La decisió de Sampaoli va certificar les declaracions efectuades pel tècnic abans del partit. «Leo mai ha proposat deixar de jugar amb Argentina», assenyalava. Per tant, seria ell qui li facilitaria aquest repòs, ja que «no ens cal provar absolutament res amb Leo Messi sobre el terreny de joc».

Argentina genera dubtes

Quasi 80.000 espectadors van aplegar-se ahir al Luzhniki Stadium per assistir a l'amistós que servia per inaugurar-ne la remodelació. Malgrat conservar la façana de l'històric Estadi Lenin, la instal·lació va mostrar unes prestacions dignes d'acollir el partit inaugural i la final del Mundial.

Tot i el seu triomf, l' albiceleste va deixar molts dubtes amb el joc exhibit. Un joc que no es correspon amb el d'un equip que aspira a conquerir el Mundial del 2018.

Leo Messi va ser el millor de la seva selecció tot i no mostrar l'encert habitual. La seva perseverança i gosadia van sembrar el pànic en la defensa russa cada vegada que rebia la pilota a la línia de tres quarts. Una jugada iniciada per Messi va permetre al debutant Cristian Pavón assistir a Sergio Agüero. La seva primera rematada, amb el peu, va conjurar-la Akinfeev, però en no la segona, executada amb el cap, va aconseguir tranformar l'únic gol del partit (minut 86).