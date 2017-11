Nadal i Federer, clars favorits a les finals ATP de Londres

El balear Rafa Nadal i el suís Roger Federer, clarament els dos millors jugadors del 2017, són els grans favorits per endur-se les Finals de l'ATP, que es disputen a Londres i en les quals hi participen els vuit millors tennistes de l'any. En una edició amb moltes absències destacades (com ara les de Murray, Djokovic i Wawrinka), Federer debutarà avui davant el nord-americà Jack Sock, mentre que l'altre partit de la jornada inaugural del grup B el jugaran l'alemany Alexander Zverev i el croat Marin Cilic. Dilluns serà el torn de Nadal, que s'enfrontarà al belga David Goffin. Abans, Thiem i Dimitrov obriran el grup A.