Reial Madrid i Barça volen dissoldre dubtes amb una victòria al clàssic

El Reial Madrid i el Barça arriben al primer clàssic de la temporada, que es disputa avui a les 18.30 hores i en directe per #0, amb la intenció de dissoldre dubtes sobre el seu rendiment per les baixes que afecten el joc interior madridista, en el qual debutarà Walter Tavares, i per la irregularitat demostrada en les darreres setmanes pel conjunt català.

El conjunt de Pablo Laso arriba al partit davant el seu màxim rival com a líder de la Lliga Endesa i únic equip invicte, amb set triomfs seguits en la competició, tot i que les lesions dels pivots Gustavo Ayón i Ognjen Kuzmic i l'absència fins aquesta setmana de Trey Thompkins, per motius personals, els han costat les dues primeres derrotes a l'Eurolliga.

Pel que fa a l'equip blaugrana, els de Sito Alonso visiten el WiZink Center amb l'objectiu de recuperar la intensitat defensiva i frenar la muntanya russa de resultats en els darrers partits. El nou projecte blaugrana encara és una incògnita, ja que és capaç d'il·lusionar en els cinc primers partits, i davant el Bilbao i l'Olympiacos, o bé reviure els fantasmes del curs passat.

L'altre equip català de la competició, el Divina Seguros Joventut, visita, a les 18 hores, el Buesa Arena per enfrontar-se al Baskonia de Pedro Martínez. Els verd-i-negres afronten el matx sense gaires urgències després de guanyar els seus dos últims partits i situar-se lluny de la zona de descens.

Els altres partits de la jornada d'avui són: Movistar Estudiantes-Montakit Fuenlabrada (12.30 h), RETAbet Bilbao-València (12.30 h), Tecnyconta Saragossa-Iberostar Tenerife (12.30 h), Delteco GBC-Unicaja (18 h) i MoraBanc Andorra-Betis (18.30 h).