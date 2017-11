Sjöström reclama el títol de reina de la velocitat a Pequín

La sueca Sarah Sjöström va reclamar el títol de reina de la velocitat en piscina curta després d'imposar-se ahir a l'australiana Cate Campbell en la final dels 100 lliures de la prova de la Copa del Món disputada a Pequín.

Sjöström, que va veure com l'oceànica li va prendre el 26 d'octubre passat el rècord del món de la distància (50:58), després de signar un temps de 50:25 a Adelaida, es va venjar ahir en una final en què la nòrdica va imposar la seva velocitat final.

De fet, Campbell, que va superar l'equador de la prova en primera posició amb un avantatge de tres centèsimes sobre la sueca, va veure com Sjöström s'escapava en els dos últims llargs per acabar imposant-se amb un temps de 51:25, vint centèsimes menys que l'oceànica, que va ser segona amb una marca de 51:45. Uns temps, això sí, molt allunyats de les millors prestacions de les dues nedadores, les úniques que han baixat dels 51 segons aquest any.

Una circumstància que no va minvar la voracitat de Sarah Sjöström, que amb prou feines una hora més tard es va penjar un nou or, el tercer de la sueca a Pequín, després de la victòria aconseguida divendres als 50 lliures, en imposar-se amb una marca de 55:60 a la final dels 100 papallona.



Tres ors també per a Hosszú

També va tancar amb tres ors la seva participació a la capital xinesa l'hongaresa Katinka Hosszú, després d'afegir a les victòries assolides divendres als 100 esquena i als 100 estils el triomf signat ahir en els 200 estils, amb un temps de 2:04:64. Un or que Hosszú es va veure obligada a canviar per la plata a la final dels 50 esquena després de veure's superada per l'australiana Emily Seebohm, que es va imposar a la magiar amb un temps de 26:28 segons.



Le Clos, gran dominador

En categoria masculina, el gran triomfador a la capital xinesa va ser el sud-africà Chad le Clos, que es va penjar tres ors després de sumar aquest dissabte, als triomfs aconseguits en la primera jornada en els 200 lliure i en els 100 papallona, la victòria collida en els 50 papallona (22:22).

Protagonisme que només es va atrevir a qüestionar el rus Vladimir Morozov, que es va quedar a tan sols sis centèsimes del seu propi rècord del món després d'imposar-se ahir a la final dels 100 estils amb un temps de 50:36 segons. Un marca que va permetre a Morozov superar en un segon i mig el jove nord-americà Michael Andrew –vigent campió del món de la distància, que va acabar segon amb un temps de 51:86–, fet que suposa establir un nou rècord del món júnior.