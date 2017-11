El Balaguer sorprèn l'Igualada amb un únic gol a les acaballes del primer temps

L'Igualada es va veure sorprès a les Comes pel Balaguer. Un solitari gol al minut 10 va servir als lleidetans per sumar tres valuosos punts en el seu objectiu d'allunyar-se de les posicions més endar-rerides. Un bon treball defensiu va impedir la remuntanda local, tot i acabar amb deu jugadors per l'expulsió d'Adri (min 89).

Amb aquest 0 a 1, els anoiencs veuen trencada una ratxa de cinc partits sense conèixer la derrota, amb tres triomfs i dos empats.

Aquest partit entre l'Igualada i el Balaguer s'havia de jugar inicialment al camp dels balaguerins, però les obres que estan fent a les seves instal·lacions ho van impedir. D'aquesta forma, el conjunt igualadí jugarà tres partits seguits com a local, el tercer, el proper diumenge davant l'indiscutible líder, el Martinenc (17 h).