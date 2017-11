El Barça B surt del pou amb un triomf sobre un Palma en caiguda lliure

El Barça B continua allunyant-se de les posicions perilloses de la classificació després de la seva victòria d'ahir per 69-53 davant un Iberostar Palma que continua en caiguda lliure i encadena ja cinc derrotes seguides, la mateixa ratxa que té el Clavijo, amb qui comparteix el penúltim lloc de la classificació (2-6), només per sobre d'un fluix Ouresene (1-7).

El joc interior va ser clau per al tercer triomf del filial barcelonista: Atoumane Diagne va sumar 7 punts i 16 rebots, mentre que Volodymyr Herun va aportar 10 punts i 7 rebots. I el base lituà Arnas Velicka va ser el màxim anotador, amb 16 punts. Un trident vital perquè el Barça B surti de la cua i escali fins a la 13a posició. El Palma, en canvi, no atura la seva caiguda malgrat que la seva plantilla estava construïda per ocupar cotes més altes.



S'acosta el final de ratxa

A l'altre extrem de la classificació, amb ratxes oposades al Prat i el Clavijo, hi ha l'ICL i el Prat. Els manresans van encadenar ahir la sisena victòria seguida del curs. Un registre només superat pel líder Breogán, que encara no ha perdut. I al seu costat hi ha la revelació del curs, el CB Prat, que suma cinc triomfs seguits.

Unes inèrcies positives que s'acabaran segur la propera jornada: divendres, el Prat visita la pista del Valladolid, un equip que ha pujat aquesta temporada de la LEB Plata i que ja és sisè després d'encadenar quatre triomfs seguits; i dissabte, l'ICL visita la pista del líder, el Breogán, en el duel entre els dos millors equips de la temporada a la LEB Or.

La visita a Lugo serà la gran prova de foc de l'ICL, que fins ara s'ha mostrat intractable com a local i que només ha perdut un partit com a visitant, el primer que va disputar aquesta temporada a domicili, a Melilla. Després ha gua-nyat a Palència, Vitòria i a Palma.