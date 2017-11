El Barça guanya a la pista del Madrid i deixa l'ACB sense equips imbatuts

El Barça Lassa va guanyar ahir el primer clàssic de la temporada (80-84) en un duel vibrant i igualat que no es va decidir fins als últims segons i que va suposar la primera derrota del Reial Madrid en una Lliga Endesa en la qual ja no queden equips invictes.

Els blaugrana es van redimir davant l'etern rival de la seva irregular trajectòria i van sumar un triomf de pes a la pista d'un conjunt blanc que va lluitar molt i que va tenir opcions fins al final però va acabar perdent per la seva pitjor gestió. De principi a fi, el duel va ser intens i d'alt voltatge entre dos rivals que es van alternar el domini en el marcador i que no es va decidir fins als últims segons. Després de tres derrotes seguides, el conjunt català per fi va poder emportar-se el triomf del WiZink Center.

El València es manté segon, empatat ara amb el Madrid, després del seu triomf a Bilbao per un disputat 77-81. Una vegada més, el nord-americà Erick Green era vital per al conjunt valencià, amb 19 punts, mentre que el santpedorenc Rafa Martínez n'anotava dos amb poc més de 8 minuts.

Es manté en posicions de privilegi una de les revelacions del curs, el Montakit Fuenlabrada, que va derrotar l'Estudiantes en el derbi madrileny (69-71). Una cistella en el darrer segon de Christian Eyenga donava la victòria als visitants després que Landesberg hagués anotat un triple que semblava portar a la pròrroga.



Recital de Gary Neal

També se situa en posicions de play-off el Tecnyconta Saragossa, després de superar ahir un rival directe, l'Iberostar Tenerife (89-77). L'exbarcelonista Gary Neal va ser clau per aconseguir aquest triomf, ja que va anotar 30 dels seus 32 punts a la segona part.

També continua escalant posicions el Baskonia, que ja té un balanç de 4-4, com el Saragossa i el Tenerife, després de derrotar ahir el Joventut per 87-77 amb 19 punts de Shengelia.

I un altre equip que va guanyar, i de manera encara més contundent, és el MoraBanc Andorra de Joan Peñarroya, que no va tenir pietat del Betis (96-68). La segona derrota consecutiva de l'equip andalús amb Óscar Quintana a la banqueta. Els andorrans tenen un balanç de 3-5, el mateix que el Gipuzkoa, que ahir va superar l'Unicaja en un partit d'escassa anotació (71-63).