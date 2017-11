El bàsquet base del club celebra el 25è aniversari de la Unió Manresana

«Manresa no va ser ciutat olímpica, encara que ho va intentar, el 1992, però a canvi va aconseguir dos béns molt importants per al seu futur: el pavelló del Nou Congost, sense el qual el club no hauria pogut estar tants anys a l'ACB, i la Unió Manresana». Les paraules de Valentí Junyent, actual alcalde de Manresa i expresident del durant molts anys anomentat CBiUM (Club Bàsquet i Unió Manresana), van voler deixar clara la importància històrica de l'acte d'ahir. Just abans del duel entre l'ICL Manresa i el Levitec Osca, a l'altra banda de l'aparcament del Nou Congost es va descobrir una placa i, a més, es va retre un tribut a un grup d'innovadors.

Van ser les persones que, el 1992, van decidir unir els camins del Club Bàsquet Manresa i del Manresa Esportiu Bàsquet i crear la Unió Manresana, de la qual han sortit una bona quantitat de jugadors d'elit en els lustres posteriors. Així ho va destacar el president de l'actual club, ara anomenat Bàsquet Manresa 2015, Sebastià Catllà, que juntament amb Junyent van mostrar a tothom la placa que presidirà des d'ahir la recepció del Complex Vell Congost.



Reconeixements a una època

Així, els tres impulsors d'aquella iniciativa, l'aleshores regidor Francesc de Puig, el mànager general de l'entitat, Àngel Palmi, i un dels que seria president de la Unió, Anselm Perramon, van rebre el tribut de l'entitat en forma de placa. També hi era present l'exalcalde de l'època, Juli Sanclimens. Catllà també va recordar tots els presidents que ha tingut el club i una feina que es va fer «amb un enfocament idoni, formant bons jugadors des del punt de vista tècnic, però també cuidant els valors universals» instrínsecs al bàsquet, com la companyonia i el saber guanyar i perdre. També va ser reconeguda Carme Guerra, la persona del club que des de fa molts anys du a terme tota la tasca administrativa de la base del club manresà, i qui, segons Catllà, «té molta paciència i hi posa moltes hores».

Per la seva banda, el president de la Federació Catalana de Bàsquet, Joan Fa, va destacar que «aquest és un dia memorable. Recordo quan venia aquí, a l'aleshores Vell Congost a jugar amb el Joventut, que era el meu equip, i era un desplaçament difícil, per l'ambient que s'hi creava. Però això també volia dir que Manresa és una ciutat de bàsquet, un referent». Fa va destacar que «la unió de dues entitats va provocar que es formés el club i que aquest hagi donat molts jugadors importants al bàsquet català. És el camí de pioners que s'ha de seguir a molts llocs, el d'unir-se per créixer».

L'acte, que va cloure l'alcalde amb el reconeixement «a persones que es van avançar al seu temps», va seguir al cap d'una estona, al descans del partit entre l'ICL i l'Osca, amb la presentació dels equips al Nou Congost.