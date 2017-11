Benzema diu que no podrà tornar a la selecció mentre el tècnic sigui Deschamps

Karim Benzema, davanter del Reial Madrid, va assegurar ahir que mentre Didier Deschamps segueixi sent l'entrenador de la selecció de França no podrà tornar a jugar amb la selecció. A pocs mesos del Mundial de Rússia, i en ple debat sobre si França pot prescindir per a aquesta cita del seu segon màxim golejador en actiu, Benzema va assenyalar al canal Plus francès que mentre segueixi Deschamps al capdavant de l'equip no tindrà opcions de tornar a jugar.

«No tinc cap problema amb el seleccionador però a part d'això no sóc ruc, fa dos anys i mig que no sóc a la selecció i crec que mentre Didier Deschamps sigui seleccionador no tindré l'opció de tornar amb l'equip de França», va indicar Benzema, que també va dir que abans de l'Eurocopa va parlar amb el tècnic i no va rebre cap explicació.

Benzema no va a la selecció des d'octubre del 2015, poc abans que esclatés l'escàndol del xantatge amb un vídeo sexual al seu company Mathieu Valbuena, pel qual està processat. Apartat en un primer moment de l'equip per la Federació Francesa de Futbol (FFF), Benzema va ser admès de nou fa un any, però el seleccionador, Didier Deschamps, ha preferit mantenir-lo fora de l'equip.



Agraïment a Zidane

Benzema, que va assegurar que no és «un esvalotador», va dir que encara vol «guanyar títols, seguir estimant el futbol, la pressió i fer somiar els més joves». I va agrair la confiança del seu entrenador al Madrid, Zinedine Zidane.

També va tenir paraules d'elogi per a Mbappé: «M'impressiona molt, és jove, molt àgil i quan té la pilota sempre passa alguna cosa. No necessita veure'l amb França, veig el que fa a la Champions i és increïble fer-ho amb 18 anys».