El cadet manresà aconsegueix un nou triomf en un cara o creu a Sant Adrià

L'equip cadet del Catalana Occident va fer-se amb una nova victòria i ja en suma nou. Aquesta vegada, però, l'equip manresà va haver de suar de valent per endur-se un partit tan ajustat com el marcador final reflecteix (69-70).

El bagencs no van tenir un bon inici, no van aconseguir trobar-se còmodes a la pista del Sant Adrià, fet que van aprofitar els locals per guanyar un petit marge en el primer període (19-15).

La desconnexió i la fredor manresana es van mantenir en el segon quart i va provocar que el marge dels locals incrementés fins als deu punts d'avantatge. Tot i una lleugera reacció en el joc dels visitants, no van trobar l'encert de cara a cistella i el resultat a la mitja part era de 43-35.

A la respresa hi va haver canvi de papers. Els manresans, de manera progressiva, van guanyar solidesa en la defensa i van activar una marxa més en atac fins capgirar el marcador, que al minut 29 era de 52-59 per als de Manresa.

Tot per decidir al darrer període. Deu minuts de nervis que van provocar diverses errades no forçades en atac. El partit es va decidir bàsicament des de la línia de tir lliure. Als darrers instant, amb un 69-70 al marcador, els bagencs van fallar el seu atac, cosa que va permetre que l'última jugada del partit estigués en mans dels locals, que tampoc van anotar el seu llençament.

Tot i les dificultats, els jugadors del Catalana Occident van aconseguir un nou triomf, acompanyat per un toc d'alerta. L'equip segueix com a segon classificat amb les mateixes victòries que el Barça i amb una més que el Joventut de Badalona, que és el proper rival del Manresa, el dissabte dia 18, a les instal·lacions del complex.