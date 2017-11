Croàcia i Suïssa segellen el seu bitllet per ser al Mundial

Croàcia va resoldre sense cap contratemps la visita al Pireu per completar l'eliminatòria de repesca contra Grècia (0-0), resignada a la seva sort, que mai va posar en dubte la presència a Rússia 2018 del combinat balcànic. La golejada aconseguida dies enrere per l'equip de Zlatko Dalic (4-1) va deixar sense efecte aparent el segon duel, assumit per tots dos com un tràmit.

D'aquesta manera, Croàcia serà al Mundial, el cinquè de la seva història després de França 1998, quan va ser tercera, Corea i Japó 2002, Alemanya 2006 i el Brasil 2014, on no va superar la primera ronda. Per la seva part, Grècia, que pretenia aconseguir la seva tercera fase final seguida, no va tenir cap possibilitat.

I també serà a la cita mundialista del proper estiu Suïssa, que ahir va empatar 0-0 a Basilea davant Irlanda del Nord, que no va poder remuntar el 0-1 del partit d'anada després de topar de nou amb Ricardo Rodríguez, heroi de l'equip suís després de salvar un gol cantat en el temps afegit.

El lateral esquerre del Milan va ser el gran protagonista dels dos partits. Si en el primer va marcar el gol de la victòria de Suïssa, en el segon i decisiu va salvar sota els pals una rematada de Jonny Evans que podria haver enviat l'eliminatòria a la pròrroga. Sens dubte, les seves dues actuacions van ser decisives.



Itàlia se la juga amb Suècia

La selecció italiana rep avui Suècia en la tornada de la repesca i ho farà amb l'obligació de remuntar l'1-0 de l'anada per evitar el fracàs que seria quedar eliminada.