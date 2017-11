«Els jugadors han respost a una setmana estranya per a ells»

«Més enllà de jugar més o menys bé, era important guanyar. Els jugadors han respost bé a una setmana estranya. Han passat coses que trenquen la rutina i estaven dolguts perquè a ningú no li agrada aqusta situació, tampoc a mi. Ara bé, això forma part del futbol i han d'estar preparats per aixecar-se per aconseguir l'objectiu que perseguim, pujar de categoria». Amb aquestes paraules s'expresava el flamant nou entrenador del Manresa, Dani Andreu, afegint que «s'han de millorar coses, sobretot a casa, on hem de ser més atrevits i no tenir pors».

El nou entrenador del Manresa va reconèixer ahir que «l'empat del Manlleu ens ha creat dubtes i ens costava treure la pilota del darrere, però l'equip s'ha refet per aconseguir la victòria».

Jordi Salvanyà, tècnic del Manlleu, va opinar que «si que el Manresa ha tingut una setmana moguda, però té grans jugadors i això ha fet que es notés menys».