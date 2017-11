L'Asfe torna a la seva bona defensa i obté la sisena victòria de la temporada

El Petropinto Asfe Sant Fruitós torna a guanyar i suma la seva tercera victòria consecutiva, la sisena en les nou jornades de la temporada. Aquesta va ser a domicili, a la pista badalonina d'un bon Sant Andreu Natzaret, amb un resultat final de 57-69.

Per la classificació d'ambdós equips es previa un duel força anivellat, i així va ser. Des de bon inici el conjunt de Sant Fruitós es va mostrar molt sòlid en defensa, com de costum, però aquesta vegada ho va saber combinar a la perfecció amb un atac ràpid i alegre que els va permetre trobar l'encert de cara a cistella i arribar així a anotar 69 punts al final de l'enfrontament.

Tot i la igualtat durant tot el partit, les visitants van saber mantenir el bon joc i la concentració en tot moment, van ser capaces d'aprofitar els escassos moments de desconnexió de les badalonines per tal d'agafar petits marges en el marcador. No obstant, el talent de les rivals no va permetre que les bagenques sentenciessin el matx abans d'hora i, tot i que al minut 2 del darrer quart l'Asfe va aconseguir posar-se 12 punts per sobre, les locals van anotar tres triples consecutius com a resposta. El partit va seguir obert fins al darrer moment però les jugadores del Bages van saber jugar amb la por al cos i, a base de faltes i d'anotar des de la línia del tir lliure, van tornar a agafar una còmoda distància que finalment els va donar aquest nou triomf.

L'Asfe es troba a la part alta de la classificació, i no vol trencar aquesta dinàmica ascendent. La propera cita la té el proper diumenge a casa contra l'AE Minguella, equip que ocupa el penúltim lloc de la taula classificatòria.