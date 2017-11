L'Avià suma un punt insuficient davant el cuer Bellavista Milán

L'Avià no va poder sumar els tres punts en el seu enfrontament davant del cuer Bellavista Milán després d'un partit amb dues parts ben diferenciades.

Ambdós equips van disputar una primera meitat molt igualada sense ocasions clares de gol. En el primer minut de partit els visitants van gaudir de la millor ocasió però no van estar encertats. Es va arribar al descans amb l'empat a zero gols. A la represa el partit es va animar més. Just començar els berguedans van quedar-se amb un jugador menys després de l'expulsió per dues targetes grogues de Jonathan. A partir de l'expulsió el partit es va trencar i les ocasions no van tardar en arribar. Al minut 58, el local Pep va xutar al pal després del seu un contra un contra el porter visitant. Sis minuts més tard, els berguedans van desaprofitar una altra ocasió clara de gol.

Al minut 80, el nou fitxatge de l'Avià, Fabio, va aconseguir obrir la llauna amb una gran xut i així aconseguir l'1-0. Tot i el gol, amb inferioritat numèrica, els locals es van veure sorpresos per una bona jugada col·lectiva dels visitants, que van empatar el marcador un minut més tard. En els darrers minuts qualsevol equip va tenir oportunitats per endur-se els tres punts.