«L'equip ha seguit el pla que teníem a un nivell de deu»

Orgullós. Així es va mostrar Aleix Duran del rendiment d'uns jugadors que es presentaven al Nou Congost en condicions no idònies, en molts dels casos, i que van fer una passa endavant demostrant una gran personalitat.

El tècnic egarenc va admetre que «estic molt content perquè hem tingut una setmana molt accidentada. En les últimes hores se'ns ha afegit el microtrencament a l'isquiotibial del Lluís Costa i els vòmits i la diarrea de Jordi Trias. Avui necessitàvem molta energia i, en aquest aspecte, l'equip ha estat extraordinari. Jugàvem contra una defensa que es tancava molt i que calia molta paciència per moure-la. Els percentatges de tir de dos han estat bons, els de tres no tant, però hem tingut rebots en atac i l'equip ha seguit el pla de treball que teníem abans a nivell de nou, gairebé de deu».

L'entrenador de l'ICL va admetre que «al final del partit jo també hauria volgut que hi hagués espectacle i alley-oops, però el millor que puc dir és que l'equip ja no podia més i ho ha donat tot». Va exemplificar-ho en «Lluís Costa, que ha estat quinze minuts a la pista i no ens ha donat punts, però sí d'altres coses. És que al final hem tingut cinc jugadors tocats i tots hi han estat i han ajudat. En aquest sentit vull donar les gràcies a l'equip mèdic i de fisios, amb Jordi Querol, Marc Arnau, Adrián Rubio i Joan Camí, que han aconseguit en un temps rècord que tots els jugadors estiguessin a punt».

Sobre la profunditat de la plantilla, «més que llarga, que al final són deu jugadors, sí que ha sortit a la llum la seva capacitat de sacrifici». Ahir va destacar l'evolució de Sakho, al qual els àrbitres «ja coneixen més i saben que és intens», i de Javi Mugica, el qual «té un rol molt clar. Avui en quatre accions ens ha anotat dotze punts i això ens és molt útil».

Per la seva banda, el tècnic asturià del Levitec, Guillermo Arenas, va admetre que «a la primera part amb la seva defensa ens han tret del partit, han provocat que erréssim i després ja no hi havia res a fer. Ja vaig avisar que ells tenen molts jugadors amb capacitat ofensiva i això, sens dubte, ens ha fet més difícil la defensa»